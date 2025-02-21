Aydın'da Park ve Caddelerde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan cadde, bulvar ve parklarda çalışma yaptı. 20 araç ve 64 personel ile gerçekleştirilen çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları hızla tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan parklarda kapsamlı yenileme ve bakım çalışmaları yaptı. Söke'nin ve Kuşadası'nın cadde, bulvar ve parkları Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süslendi. İlçeler genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ise Söke ve Kuşadası ilçelerinde sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması yapıldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, her gün binlerce vatandaşın kullandığı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temiz bir Aydın için gerçekleştirilen çalışmalar ise sürdürülüyor.

"Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kuşadası ve Söke'de olduğu gibi güzel Aydınımızın 17 ilçesinin tamamında çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizden kent merkezlerimize kadar tüm ilçelerimizde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.