Aydın'da Polis Mezunu Şerife'ye Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Aydın'da Polis Mezunu Şerife'ye Evlilik Teklifi

Aydın\'da Polis Mezunu Şerife\'ye Evlilik Teklifi

Aydın'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan Şerife Kırbaç'a erkek arkadaşı tarafından evlilik teklifi yapıldı. Mezuniyet töreninde yapılan sürpriz teklif büyük mutluluk yarattı.

22.08.2024 21:17
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Aydın'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan Şerife Kırbaç'a erkek arkadaşı tarafından evlilik teklifi yapıldı.

Aydın Polis Merkez Eğitim Merkezi 30. dönem mezuniyet töreninde 198 kadın, marşlar eşliğinde geldikleri tören alanında ant içti.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, gücünü yasalardan ve desteğini milletten alan Türk polisinin, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını söyledi.

Mezunlara seslenen Cabolat, "Eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu da asla unutmayınız. Ülke ve dünyadaki değişiklikleri, gelişmeleri takip adına bunları yaparken gücümüzün ve meşruiyet kaynağımızın halkımız olduğunu, milletimiz olduğunu da asla unutmayınız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden de ders alarak meslek hayatınız boyunca hukuka, adalete, insan haklarına ve ahlaka uygun hareket etmeniz gerektiğini de aklınızdan hiç çıkarmayınız." dedi.

Polis Merkez Eğitim Merkezi Müdür Vekili Tufan Akkar da mezun olanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş okulu dereceyle bitirenlere hediyelerini verdi.

Kep atım törenin ardından Önder Dursun, mezun olan Şerife Kırbaç'a evlilik teklifi yaptı.

Sürpriz karşısında şaşıran Kırbaç, teklifi kabul etti.

Gazetecilere açıklama yapan Kırbaç, "Ben çok heyecanlıyım. Hiç beklemiyordum. Çok mutluyum." dedi.

Dursun ise "Ben gurur duyuyorum kendisiyle. Teşkilatımıza da çok faydalı bir polis memuru olacağını düşünüyorum. Ben de polis memuruyum, kız arkadaşım da polis memuru. Burada çifte mutluluk yaşasın istedim. Benim için de önemli bir an olduğu için burada yapmak istedim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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