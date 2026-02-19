Aydın'da Selde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

(ANKARA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan bir vatandaş, Jandarma'ya ait helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da selde mahsur kalan vatandaşımız Jandarma helikopterimiz ile kurtarıldı. Aydın ili Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan 1 vatandaşımız olduğu ihbarının alınması üzerine; Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığımıza ait helikopter ve HATU personelimiz süratle bölgeye intikal etti. Mahsur kalan vatandaşımız, kurtarma vinci marifetiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tahliye edildi."