Aydın'da Selde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika

Aydın'da Selde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

19.02.2026 12:07
Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan kişi, Jandarma helikopteri ile kurtarıldı.

(ANKARA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan bir vatandaş, Jandarma'ya ait helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da selde mahsur kalan vatandaşımız Jandarma helikopterimiz ile kurtarıldı. Aydın ili Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan 1 vatandaşımız olduğu ihbarının alınması üzerine; Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığımıza ait helikopter ve HATU personelimiz süratle bölgeye intikal etti. Mahsur kalan vatandaşımız, kurtarma vinci marifetiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tahliye edildi."

Kaynak: ANKA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Aydın, Son Dakika

