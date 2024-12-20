Aydın\'da Sevgi Yolu\'nda Estetik Budama Çalışmaları Tamamlandı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İncirliova ilçesinde bulunan Sevgi Yolu'nda budama çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İncirliova ilçesinde bulunan Sevgi Yolu'nda yapılan budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge estetik bir görünüme kavuştu.

Budama çalışmalarının yalnızca estetik bir amaç taşımadığını, aynı zamanda ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çevre dostu uygulamalara öncelik vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Yaprak dökülmelerinin önüne geçilmiş olunuyor"

30 yıldır Sevgi Yolu'nda esnaflık yaptığını belirten Rahmi Aksoy, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Hem yaz aylarında ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz hem de budama sonrası oluşan temiz görüntü hepimizi mutlu ediyor. Budama işlemleri zamanın da yapılıyor. Bu çalışmalar ile esnaf nefes alıyor. Yaprak dökülmelerinin önüne geçilmiş olunuyor. Ben böyle bir ilgi, böyle bir çalışma görmedim. Şahane bir çalışma var Aydın'da. Şu an her yer tertemiz, harika. Özlem Başkanımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Budama çalışması ile önümüz açıldı"

42 yıldır Sevgi Yolu'nda esnaflık yaptıklarını belirten Yunus Emre Sarıoğlu ise "Yol boyunca yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz. Budama çalışması ile önümüz açıldı. Çünkü kışın hava daha çabuk kararıyor, buradaki ağaçların gölgesi ile daha da karanlık görünüyordu. Bu haliyle de güzel ama bakım olduğu zaman çok daha güzel gözüküyor. Özlem Başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.