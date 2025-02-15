Aydın'da Sevgililer Günü Konseri: Pamela ve Ümit Besen Sahne Aldı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde Pamela ve Ümit Besen sahne aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Kent Meydanı'nda Sevgililer Günü'nde düzenlenen konserde Pamela ve Ümit Besen, Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konsere katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz etkinliklerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.