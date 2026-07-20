Aydın\'da Sıcak Hava Etkili

Aydın'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre gün içinde kentte en yüksek hava sıcaklığı 42,4 derece olarak ölçüldü.

???????Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda ise termometre 45 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik gözlendi.

Bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak amacıyla gölgelik alanlarda vakit geçirdi.