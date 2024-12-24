Aydın\'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak nedeniyle teyakkuza geçti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 24 saat hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'ne 444 40 09 numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerimiz sahada, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınıyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, can ve mal güvenlikleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.