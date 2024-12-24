Aydın'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

Aydın\'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, kent genelinde beklenen şiddetli sağanak yağış nedeniyle hazırlıklarına başladı. Başkan Çerçioğlu, olumsuz durumlar için vatandaşların 24 saat hizmet veren Hızlı Çözüm Merkezi ile iletişime geçebileceğini duyurdu.

24.12.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak nedeniyle teyakkuza geçti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 24 saat hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'ne 444 40 09 numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerimiz sahada, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınıyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, can ve mal güvenlikleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 10:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.