Aydın'da Sigortasız İşçi Çalıştıran 6 İşletmeye 240 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Aydın'da Sigortasız İşçi Çalıştıran 6 İşletmeye 240 Bin TL Cezai İşlem

Aydın\'da Sigortasız İşçi Çalıştıran 6 İşletmeye 240 Bin TL Cezai İşlem

Aydın'da yapılan umuma açık iş yeri denetimlerinde sigortasız işçi çalıştıran 6 işletmeye toplam 240 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca işletme kayıt belgesi olmayan 1 iş yeri ve kapalı alanda sigara içiren 3 iş yeri hakkında da tutanak tutuldu. Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere 240 bin lira, kayıt belgesi olmayana 18 bin lira, kapalı alanda sigara içirenlere ise 45 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 476 müşterinin kimlik sorgusu yapıldı.

15.05.2024 23:47
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Aydın'da umuma açık iş yeri denetimlerinde sigortasız işçi çalıştıran 6 işletmeye toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

Kent merkezindeki 32 iş yerini denetleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sigortasız işçi çalıştıran 6 iş yeri, işletme kayıt belgesi olmayan 1 iş yeri ve kapalı alanda sigara içiren 3 iş yeri hakkında tutanak tuttu.

Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, ilgili kurum tarafından toplam 240 bin lira, kayıt belgesi olmayana 18 bin lira, kapalı alanda sigara içirenlere ise 45 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca mekanlardaki 476 müşterinin de kimlik sorgusu yapıldı.

Kaynak: AA

Aydın, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Sigortasız İşçi Çalıştıran 6 İşletmeye 240 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Sigortasız İşçi Çalıştıran 6 İşletmeye 240 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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