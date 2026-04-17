Aydın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Mehmet Can Tülübaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre F.K. henüz bilinmeyen nedenle çiftlikte bulunan Mehmet Can Tülübaş'a tabanca ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Tülübaş hastaneye kaldırıldı, şüpheli F.K. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Tülübaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

