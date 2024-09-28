Aydın\'da Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz 17 ilçemizin tamamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı, hijyeni ve güvenliği için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Çerçioğlu da ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden gerçekleştirdiği çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz 17 ilçemizin tamamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun ve titiz çalışmalarımız ile Aydın pırıl pırıl hale geliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı, hijyeni ve güvenliği için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.