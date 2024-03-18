Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı tır, Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda Vezir Dutummeri (60) idaresindeki 09 HB 697 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dutummeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
T.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün Çanakkale'de geçit vermeyenlerin torunları, bugün de sınır içinde sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanlar ve arkasında yine emperyalist güçlerle büyütülerek, beslenerek, silah verilerek, güçlendirilerek ortalığa salınanlar...
Sizin düşünceleriniz neler ?