Aydın'da Tırnakçılık Yapan Çift Tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde pazarda "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığı öne sürülen çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki pazar yerinde alışveriş yapan Ö.Ö. çantasındaki bir miktar altın ile paranın çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin K.A. (56) ile eşi M.A. (40) olduğunu belirledi.

Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.