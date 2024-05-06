Aydın'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Aydın\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincinin oluşması için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Polisler, broşür dağıtarak ve bilgilendirme yaparak emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

06.05.2024 15:47
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Aydın'da Trafik Haftası dolayısıyla "Hayatla yarışılmaz" etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde çocuk ve ailelerde trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenledi.

Broşür dağıtan ve trafik konusunda bilgilendirme yapan polisler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

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