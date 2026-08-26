Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aydın'da otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
M.S.Ç (21) idaresindeki 09 EN 365 plakalı otomobil, gece saatlerinde Aydın-Denizli kara yolu İmamköy Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Gülay Çıbık'a (68) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çıbık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç ile otomobilde bulunan A.Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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