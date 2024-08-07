Aydın'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın\'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ve eşi hayatını kaybetti, çocukları ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 13:26
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AYDIN'ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Bülent (50) ile eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti, çocukları Mustafa (21) ve Beyza Ölmez (16) yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle bahçesine incir toplamaya giden Bülent Ölmez, kullandığı 09 U 4188 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini engebeli arazide kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Sürücü Bülent Ölmez ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi Selma Ölmez ve çocukları Mustafa Ölmez ve Beyza Ölmez, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Bülent-Selma Ölmez çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocuk da ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kardeşten Mustafa Ölmez'in durumunu iyi olduğu bildirildi. Çiftin cansız bedenleri de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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