Aydın'da Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla "Uçurtma Şenliği" düzenledi. Katılımın yoğun olduğu şenlikte yüzlerce uçurtma çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenledi. Şenlik sırasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce uçurtma çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Gün boyu süren etkinlikte aileler ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, şapka dağıtıldı. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da müzikleriyle etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Aileler, memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.