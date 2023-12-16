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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 509 Gram Skunk ve 557 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 509 Gram Skunk ve 557 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol uygulamasında, sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 509 gram skunk ve 557 sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak tutuklandı.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 509 Gram Skunk ve 557 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
16.12.2023 - 17:15,
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 509 gram skunk ve 557 sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan takiple durdurulan aracın sürücüsü Mesut Şen (33), gözaltına alınıp, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Germencik ilçesinde yol uygulaması yaptı. Polisin saat 02.00 sıralarında şüphe üzerine 'dur' ihtarı yaptığı sürücü, yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü otomobil, takiple yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 509 gram skunk ve 557 sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Mesut Şen ise gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Mesut Şen, Germencik, Son Dakika

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