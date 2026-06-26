Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 89 Gözaltı

Aydın'ın 5 ilçesinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 28 kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 89 şüphelinin işlemleri sürüyor.