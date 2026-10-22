Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheliden 71'i Köşk ve Efeler'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheliden 71'i Köşk ve Efeler'de gözaltına alındı

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Aydın\'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheliden 71\'i Köşk ve Efeler\'de gözaltına alındı
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Köşk ve Efeler ilçelerinde bugün düzenlenen eşzamanlı operasyonda bu şüphelilerden 71'i gözaltına alındı; diğerlerinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Köşk ve Efeler ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaEfelerGüncelAydınKöşkSon Dakika

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