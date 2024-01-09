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Aydın'da Viyadük Temel Çukuruna Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Viyadük Temel Çukuruna Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Aydın - Denizli Otoyolu şantiye alanına girdi ve 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Aydın\'da Viyadük Temel Çukuruna Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 11:23,
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AS 4330 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın'da Viyadük Temel Çukuruna Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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