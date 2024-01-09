Aydın\'da Viyadük Temel Çukuruna Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AS 4330 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.