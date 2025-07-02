Aydın'da Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangında, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Mert CONA/AYDIN,