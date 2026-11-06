Aydın\'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 40 zanlıya ait hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edilmiş, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Kasım'da Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.