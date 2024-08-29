Aydın\'da Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların yaz tatillerinde verimli vakit geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için başlatılan yaz kurslarından okçuluk, yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları kapsamında gençleri okçuluk ile buluşturdu. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurs, yoğun ilgi görüyor. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslarda genç sporcular, ok atışı yapmalarının yanı sıra saha malzemelerinin kullanımını ve okçuluğun kurallarını da öğrendi. Kursa katılan genç sporcular, yaz tatillerini kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak geçirdi. Dikkat ve konsantrasyon artışı sağlayan, gelişime katkı sunan okçuluk sporu hakkında eğitim alan öğrenciler, fiziksel yeteneklerini de artırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların eğitimleri ve gelişimleri konusunda her noktada yanlarında olmaya devam edeceklerini, genç sporculara desteklerinin süreceğini belirtti.