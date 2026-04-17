Aydın\'da yenilenen huzurevi ilk sakinlerini kabul etmeye başladı

17.04.2026 15:58
Aydın'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden inşa edilen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete açıldı.

Girne Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin ilk misafirlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile arazinin bağışçıları Necdet ve Nihat Biçer karşıladı.

Tesise yerleşen 30 yaşlıya çiçek vererek sohbet eden Türkoğlu, modern binanın 160 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, yaşlıların değerlerin taşıyıcısı ve yol gösterici en kıymetli çınarlar olduğunu ifade ederek, sadece bir binanın kapılarını değil, huzurun, güvenin ve vefanın kapılarını araladıklarını ifade etti.

Türkoğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Yakup Canbolat'a teşekkürlerini sundu.

Arazinin bağışçılarından Nihat Biçer de bağışın merhum ağabeyi eski Aydın Belediye Başkanı Nevzat Biçer'in önerisiyle gerçekleştirildiğini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Huzurevi sakinlerinden Hasan Yorgun, devletin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Mehmet Baha Sabuncuoğlu da merkezin çok güzel olduğunu ifade ederek, devlet sayesinde burada kaldığını, en iyi arkadaşlıkları bu çatı altında bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
