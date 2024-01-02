12:24 •
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.•
11:18 • •
Aydın'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Aydın'dan Nazilli ve Çine istikametinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.
Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.
Kentteki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika