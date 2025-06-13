Aydın'da Yol Çalışmaları Tamamlandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde başlattığı yol çalışmalarını sıcak asfalt serimi ve yaya geçidi ile tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt seriminin ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi işlemlerinin tamamlandığı cadde, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha modern, konforlu ve güvenli yolların yapımından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kent genelinde yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu ise "Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.