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Aydın Söke'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Aydın Söke'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Novada kavşağında meydana gelen trafik kazasında, E.Ş'nin kullandığı yolcu otobüsü, D.A.T. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan İ.T. ve A.N.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Aydın Söke\'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
07.01.2024 - 15:37,
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Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Novada kavşağında E.Ş'nin kullandığı 44 LZ 666 plakalı yolcu otobüsü, D.A.T. idaresindeki 09 AIU 570 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan İ.T. ve A.N.T. yaralandı.

Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın Söke'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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