Aydın'da Yolcu Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Yolcu Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Yolcu Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde bir kişiye çarptı. Olayda kişi hayatını kaybetti. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.03.2024 00:03
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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