Aydın\'da Yolcu Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

SPK, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. SPK ayrıca, bazı kişilere idari para cezaları ve erişim engeli kararları da aldı.