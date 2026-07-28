Aydın'da Zeytinlikte Yangın
Aydın'ın Efeler ilçesinde 100 dönümlük zeytinlik yangında zarar gördü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.
Kızılcaköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.
Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Kaynak: AA
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