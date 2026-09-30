Aydın-Denizli Otoyolu'nda onarım nedeniyle Aydın yönünde iki şerit trafiğe kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın-Denizli Otoyolu'nda onarım nedeniyle Aydın yönünde iki şerit trafiğe kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nda üstyapı onarımı nedeniyle Aydın yönünde sağ ve orta şeritler kapatıldı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Niğde-Pozantı, Ankara-Konya ve İnegöl-Bozüyük yollarında ulaşım çalışmalar nedeniyle farklı düzenlemelerle sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ulaşım, üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Niğde yönünden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerinde yer alan Handere-2 Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
OtomobilDenizliAnkaraGüncelİnegölKonyaNiğdeAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Lamine Yamal Hırvatistan’ın gözünün yaşına bakmadı Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı
08:43
Ferhat Gündoğdu’nun ardından MHK için sürpriz iddia Dünyaca ünlü isim geliyor
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor
08:32
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
08:10
Neler oldu neler İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
06:40
İstanbul’da tramvayda taciz Genç doktor sessiz kalmadı
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 09:01:13. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın-Denizli Otoyolu'nda onarım nedeniyle Aydın yönünde iki şerit trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei