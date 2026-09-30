Aydın-Denizli Otoyolu'nda onarım nedeniyle Aydın yönünde iki şerit trafiğe kapandı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ulaşım, üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Niğde yönünden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerinde yer alan Handere-2 Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.