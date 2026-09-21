Aydın Efeler'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Aydın Efeler\'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Aydın Efeler'de Kıbrıs Caddesi'nde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı, yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 09 EA 130 plakalı kamyonet, Kıbrıs Caddesi'nde H.D.'nin kullandığı 09 AUK 112 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu Ö.B. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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