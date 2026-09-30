Aydın Efeler\'de odun deposu yangını 1 saatlik itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi 715 Sokak'taki bir odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.