Aydın Efeler\'de odun deposu yangını 1 saatlik itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Aydın Efeler'de odun deposu yangını 1 saatlik itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ata Mahallesi 715 Sokak'taki odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü; depoda hasar oluştu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Ata Mahallesi 715 Sokak'taki bir odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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