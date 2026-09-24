Aydın Efeler'de otomobilin çarptığı 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de otomobilin çarptığı 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de otomobilin çarptığı 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de İzmir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kaza anı şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara (40), yaşamını yitirdi. O anlar, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Taş'ın kullandığı 34 KEA 426 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelEfelerAydınİzmirKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
15:52
Barcelona ve Galatasaray’ın antrenman görüntüleri olay oldu
Barcelona ve Galatasaray'ın antrenman görüntüleri olay oldu
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:09:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de otomobilin çarptığı 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei