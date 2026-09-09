Aydın Efeler'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde saat 19.30'da çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde saat 19.30'da çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: DHA
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