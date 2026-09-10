Aydın Efeler'de üniversite kampüsü yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopterin de destek verdiği havadan ve karadan müdahaleyle yanıt verildi, bölgede çalışmalar sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alındı.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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