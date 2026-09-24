Aydın Efeler'de yaya hastanede kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

F.T.'nin kullandığı 34 KEA 426 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sara, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü F.T. ise polis ekiplerince gözaltın alındı.