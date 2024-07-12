Aydın Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı.
Germencik Halk Eğitim Merkezince Sarı Hatun Camisinin önünde düzenlenen organizasyon kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, lokma hayrı yapıldı
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, belediye başkan vekili Onur Kocabaş, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ile CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdoğan'ın da katılımıyla resim sergisinin açılışı yapıldı.
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