Aydın Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen organizasyonda resim sergisi açıldı. Sarı Hatun Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve lokma hayrı yapıldı. Germencik Kaymakamı, belediye başkan vekili ve siyasi parti başkanlarının da katılımıyla resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

12.07.2024 17:02
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı.

Germencik Halk Eğitim Merkezince Sarı Hatun Camisinin önünde düzenlenen organizasyon kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, lokma hayrı yapıldı

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, belediye başkan vekili Onur Kocabaş, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ile CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdoğan'ın da katılımıyla resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı - Son Dakika

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