Aydın Germencik'te 800 milyon TL'lik mağduriyet iddiasında firma sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te 800 milyon TL'lik mağduriyet iddiasında firma sahibi tutuklandı

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Aydın Germencik\'te 800 milyon TL\'lik mağduriyet iddiasında firma sahibi tutuklandı
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Aydın Germencik'te konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurların zararının yaklaşık 800 milyon TL olduğu iddia edildi; firma sahibi tutuklanırken 5 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden firma sahibi T.G. tutuklanırken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.

Germencik'te çok sayıda kişinin konut ve arsa alım satımında mağdur edildiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda firma sahibi T.G. ile hakkında yakalama kararı bulunan M.G.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada bazı ev ve arsaların birden fazla kişiye satıldığı, ödeme yapılmasına rağmen tapuların devredilmediği ve vadeli araç satışlarında da mağduriyet yaşandığı iddia edildi. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 800 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Firma sahibi T.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla 2 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.G.'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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