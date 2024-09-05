Aydın'ın Germencik ilçesindeki "Narko Alan" uygulamasında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 3 bölgede şüpheli şahıs ve araçlara yönelik Narko Alan uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 205 şahıs ve 40 araç sorgulandı. Üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen F.T, hakkında adli işlem başlatıldı.
Trafik yönünden yapılan denetimde de 8 sürücü ve araca 119 bin 200 lira para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Narko Alan Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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