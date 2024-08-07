Aydın Germencik'te Ormana Sıçrayan Maki Yangını - Son Dakika
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Aydın Germencik'te Ormana Sıçrayan Maki Yangını

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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan maki yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

07.08.2024 19:13
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormana da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile 1 helikopter sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın Germencik\'te Ormana Sıçrayan Maki Yangını
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın Germencik'te Ormana Sıçrayan Maki Yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te Ormana Sıçrayan Maki Yangını - Son Dakika
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