Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
R.G. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Kamışlar Mahallesi'nde, Metin Tulumbacı'nın (28) kullandığı 09 AAR 726 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Tulumbacı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, R.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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