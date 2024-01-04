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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
04.01.2024 - 20:07,
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nazilli'den Bozdoğan istikametine seyreden R.G. idaresindeki 09 HM 175 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.G'nin kullandığı 09 PM 380 plakalı otomobille Kavaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri devrilen otomobildeki sürücü R.G. ile H.A.Y, L.D. ve A.K'yi çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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