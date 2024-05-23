Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Sırma Mahallesi'nin üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İki helikopterin havadan destek verdiği çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
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