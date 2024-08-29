Aydın Germencik'te kaza: Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te kaza: Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Aydın Germencik\'te kaza: Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi ve yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

29.08.2024 21:19
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik-Ömerbeyli Kavşağı'nda menfez temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait A.U'nun sürücülüğünü yaptığı 35 KY 114 plakalı kamyonete, U.K'nin kullandığı (41) motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu M.K. (64) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü U.K'nin 0,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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