Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde seyreden bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ehliyeti olmadığı öğrenildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

16.02.2024 20:33
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde seyreden K.A. (17) idaresindeki 09 AHK 951 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye çarptı.

Yola savrularak yaralanan A.Ç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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