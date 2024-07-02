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Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası güzelliği ile mest ediyor

AYDIN - Huzur, ferahlık ve doğal lezzet arayanların akın ettiği Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bin 200 rakımlı Belenova Yaylası güzelliği ile herkesi cezbediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Belenova Mahallesi'ndeki ormanların içinde yer alan saklı cennete, yine muhteşem manzaraların eşlik ettiği 21 kilometrelik yoldan ulaşılıyor. Aydın ve Denizli'ye ortalama 90 kilometre mesafede olan saklı cennet, ziyaretçilerinin deyişiyle 'Aydın'ın Uludağ'ı' olarak adlandırılıyor. Tertemiz yayla havası, mis gibi kokan çam ormanları, otantik lavanta bahçesi ve muhteşem güzellikteki gölü ile tabiat harikası olan Kuyucak'ın bu serin yaylası, muhteşem güzelliği ile de ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Belenova Yaylası, sadece çevresinden değil Türkiye'nin dört bir yanından huzuru yaşamak, mis gibi kokan çam ormanlarının arasında geleneksel köy kahvaltısı zevkini tatmak isteyen herkesi kendine çekiyor. Haliyle de dört mevsim ziyaretçisi eksik olmuyor.

Bereketli yaylaların ve huzurun adresi

Küçük Ova, Koca Ova, Arap Deresi Göletleri ve tesisin hemen yanı başındaki muhteşem görüntüsü ile Belenova Göleti, sulak yayla arazileri ile her mevsimde çok çeşitli ürün alınabilen yapısı nedeniyle doğal beslenmek ve doğada serinlemek, huzuru yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer olarak biliniyor.

Dört mevsim doğal bir yaşam sunuyor

Tamamen ormanlık bir alan içerisinde, ormanın doğasına uygun, doğal yaşamı bozmadan, hiçbir ağaç kesilmeden, hiçbir doğal alan yok edilmeden, doğaya uygun tamamı ahşaptan yapılarak 2018 yılında faaliyete geçirilen Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri, hizmete açıldığı günden bu yana müdavimlerini artırmaya devam ediyor. İçerisinde kır lokantası, çocuk oyun alanı, otopark, yürüyüş-koşu yolları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, tam donanımlı toplantı salonu, mangal odası, köy ürünleri satış alanları, lavanta bahçeleri bulunan tesis, dört mevsimde de hizmet veriyor. Şehirlerin stresinden uzakta mis kokulu çam ve meşe ormanları ile iç içe ortamda aileler doğanın keyfini çıkarırken çocuklar da oyun parkında ve spor tesislerinde eğlenebiliyor. Ziyaretçileri; çamların arasında yer alan otantik kamelyalar, şelale, tüm alanı gezebileceğiniz yürüyüş yolları, yabani güvercin, bülbül ve daha birçok kuş ve kelebek gibi böcek türleri ile iç içe bir yaşam alanı bekliyor.

Karia-Lidya Antik Geçiş Yolu güzergahı üzerinde

Antik dönemde de cazibe merkezi olduğu bilinen Belenova Yaylası, Karia-Lidya antik geçiş yolu güzergahı üzerinde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'nin en uzun geçiş güzergahları arasındaki UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Afrodisias Antik Kenti, Antiocya Antik Kenti, Yöre Kalesi, İzmir-Manisa-Aydın'ı birbirine bağlayan yol ağını da barındırıyor. Memba suları, bereketli yaylaları ile adeta sebze ve meyve ambarı olarak dört mevsim ürün veren Belenova Yaylası, muhteşem çam ve meşe ormanları ile de dört mevsim doğal bir yaşam sunuyor.

Ziyaretçilerden tam not

Belenova Yaylası ve Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nin müdavimi olan ziyaretçiler yaptıkları konuşmalarda çevre ile ilgili övgü dolu sözler kullanarak henüz daha burayı bilmeyenleri davet ettiler. Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından erken saatlerde tesise gelen vatandaşlar verilen hizmetlerden yararlanmalarının yanısıra farklı aktivitelerle birlikte yöresel lezzetlerden oluşan kahvaltının da müdavimi olduklarını ifade ettiler.