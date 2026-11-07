Aydın-İzmir Otoyolu'nda Kesişim-3 Köprüsü'nde İzmir yönünde sağ şerit kapatıldı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- İzmir Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri Kesişim-3 Köprüsü'nde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 27-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34., Tuzluca-Iğdır yolunun ise 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 48-55. kilometrelerinde Solaklı ve İyidere köprülerinin Rize yönündeki yapılarında genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.