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Aydın Karacasu'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, bir otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucunda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler ve bir yolcu, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, bir kişinin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın Karacasu\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
15.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:29
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esençay Mahallesi'nde C.B (44) idaresindeki 09 H 2178 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen E.A'nın (44) kullandığı 09 AHJ 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle 14 yaşındaki E.A yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.A ile A.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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