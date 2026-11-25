AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku (monachus monachus), teknelerin bağlı olduğu marinada avlanırken cep telefonuyla görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Dünyada yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise 120 kadar Akdeniz fokunun kaldığı tahmin ediliyor. Kuşadası'ndaki fok da besinin bol olduğu ve avlanmanın kolaylaştığı marina bölgesine sık sık uğramaya başladı" dedi.

Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde bulunan marinada, önceki gün saat 21.00 sıralarında yürüyüşe çıkanlar, denizde yüzen bir Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, Akdeniz fokunun beslenmek için balık ararken suyun altına dalıp çıktığı anlar yer aldı. Akdeniz fokunun dünyadaki nüfusunun yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise 120 olduğunun düşünüldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan, Doğu Atlantik'te ise Portekiz Madeira Adası ve Moritanya'nın, bu türün en önemli yaşam alanları içerisinde yer aldığını belirtti.

İlçenin Kemerönü mevki kıyılarının da yılın belirli zamanlarında erkek ve dişi olmak üzere 2 Akdeniz fokuna ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Sürücü, "Geçen yıl da bir Akdeniz foku dalgıçlar tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti. Şimdiki Akdeniz foku ise özellikle havanın sakin olduğu günlerde beslenmek için Kuşadası'nın misafiri oluyor. Kuşadası'nda, Akdeniz foku için en önemli tehditlerden biri habitat tahribatı. Bu nedenle fokun beslenme ve yaşam alanlarını oluşturan kıyıların korunması, bu alanlara müdahale edilmemesi ve doğal yapılarının bozulmadan bırakılması büyük önem taşıyor" dedi.

Haber: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),