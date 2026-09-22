Aydın Kuşadası'nda sahilde bulunan erkek ceset 59 yaşındaki iş insanına ait çıktı

Aydın Kuşadası'nda sahilde bulunan erkek ceset 59 yaşındaki iş insanına ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda Davutlar Sahili'nde bulunan erkek cesedin, Söke'de inşaat firması sahibi 59 yaşındaki iş insanına ait olduğu belirlendi. İş insanının ailesinin önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıda bulunan erkek cesedinin iş insanı Rıza Muslu'ya (59) ait olduğu belirlendi.
Davutlar Sahili'nde yerde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde ölen kişinin Söke'de inşaat firması sahibi olan Rıza Muslu olduğu belirlendi.
Öte yandan Muslu'nun ailesinin önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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